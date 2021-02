La muerte de un joven huanuqueño identificado como Silvano Oblitas Cántaro Tolentino, quien fue lanzado de un puente por un ciudadano extranjero, ha causado una indignación completa en todo el país.

En el video se puede apreciar como uno de los criminales y su cómplice le preguntaron al joven de dónde era antes de cometer este terrible ataque. Mismo video que se ha vuelto viral en redes sociales

Diario Correo tuvo acceso a unas conversaciones de Whatsapp que el joven de 19 años tuvo con su hermana Janet Cántaro Tolentino, a quien le pidió ayuda tras ser presuntamente estafado por un colombiano de nombre Andrés, con quien viajó a Medellín para comprar ropa y venderla en Perú.

Contenido de la conversación

- Silvano: Hola, Yaneth. Me estoy complicando aquí. Mira, haz posible para mañana. Si no quieres trabajar conmigo, normal, de mí solo será esta mercadería. Préstame 1500 soles y de ahí ya te devuelvo 2 mil. Estoy perdiendo tiempo aquí y si quieres trabajar conmigo, normal, la ganancia nos repartimos y volvemos a comprar los dos. Esto es todo de la mercadería (envió una fotografía).

Hermana: ¿No tienes a alguien conocido?

- Silvano Oblitas: Ahora, Yaneth. Cómo hago, estoy atracado aquí. No tengo a nadie, sino no te diría nada. Haz lo posible, por favor, Yaneth, no dejes caer p’. Me voy a ir al suelo con todo.

- Hermana: Ahora quién me va a prestar en esta situación, Jack.

Cabe señalar que Silvano Oblitas Cántaro Tolentino (19) decidió dejar sus estudios escolares en Huánuco para viajar a Lima, poder encontrar un trabajo y mantener a su familia. Hasta el mes de enero, el joven laboró como ayudante en el mercado mayorista de Santa Anita, en la sección de papas.

