El escándalo que se ha desatado en nuestro país por el destape de una lista donde se puede apreciar varios nombres de funcionarios públicos que recibieron la vacuna contra el COVID-19 “en secreto”, viene causando la indignación de 33 millones de peruanos.

Y es que como se sabe, muchos compatriotas han perdido familiares, amigos o personas cercanas debido a esta terrible enfermedad que nos aqueja desde inicios del 2020.

A través de la red social Twitter una usuaria de nombre Ángela Patrón Silva, se animó a alzar su voz y contó en un hilo todo lo que sintió cuando se enteró que Martín Vizcarra, Pilar Mazzetti y otros funcionarios recibieron las dosis de la vacuna de Sinopharm.

“He dormido más de una vez en el Hospital Loayza, sentada en el suelo, muriendo de frío porque era julio. He llorado por no tener un balón de oxígeno. He llorado mientras firmaba los documentos para llevarme el cuerpo de mi papá. He consolado a gente que no he conocido ni sabido su nombre jamás, en el hospital. Los he cargado y las he levantado del suelo al saber que perdían un familiar, aún cuando yo estaba hecha pedazos...”, comenzó escribiendo.

“Estoy segura que más que uno las ha pasado peor. Muchos no hemos pasado duelo, porque teníamos que estar en la calle pidiendo a que no nos quiten el poco tiempo que tenemos, y a pesar de eso, a muchos simplemente no les ha importado. Nos han engañado, se han burlado a nuestras espaldas, nos han mentido con total descaro y sin ningún mínimo de consideración”, agregó.

“Me da rabia saber que mi tiempo y el tiempo de mi padre luchando por su vida en el hospital, les ha valido una m***. Que el tiempo de la gente que duerme en la calle para llenar su balón de oxígeno les ha importado nada. Han salido a la televisión, radio y medios digitales a hablar con total descaro y cinismo a jactarse de su trabajo. No puede ser posible que haya tanta gente mala en este país”, finalizó.

