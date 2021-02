Luego de que se conociera que varias figuras del medio no estarían de vuelta en el reality “Esto es Guerra”, al parecer habrían intentado probar suerte en el extranjero.

Este sería el caso de Tepha Loza, Karen Dejo y Macarena Vélez, quienes habrían sido elegidas para representar al país en la nueva franquicia del programa de competencia en Puerto Rico.

Según se supo, Karen habría tomado esta decisión debido a la sanción que recibió por parte de la producción de “EEG” por asistir a una fiesta en el Sur en plena pandemia por el COVID-19.

Por su parte, la expareja de Pancho Rodríguez habría planeado enrumbar a tierras caribeñas luego de no ser convocada debido a la mala relación que tiene actualmente con su hermana Melissa Loza.

En el caso de Macarena Vélez, todo se habría dado para no coincidir en el mismo programa con su ex Said Palao y su ahora novia Alejandra Baigorria.

