A muy pocos días de las Elecciones 2026, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) detalló si el actual proceso electoral incluye a los jóvenes que cumplan la mayoría de edad el mismo 12 de abril.

“Todos los jóvenes que cumplen 18 años hasta el mismo 12 de abril están habilitados para votar. Ellos podrán hacerlo solo portando su documento de identidad”, detalló esta noche Iván Torres, asesor de la jefatura nacional de Reniec.

Explicó que, por esta razón, el RENIEC permite que los jóvenes actualicen su DNI desde el día en el que cumplen 17 años, es decir 1 año antes de cumplir la mayoría de edad.

“Todos los jóvenes que cumplen 18 años hasta el mismo 12 de abril están habilitados para votar. Ellos podrán hacerlo solo portando su documento de identidad”, detalló esta noche Iván Torres, asesor de la jefatura nacional de Reniec.

Explicó que, por esta razón, el RENIEC permite que los jóvenes actualicen su DNI desde el día en el que cumplen 17 años, es decir 1 año antes de cumplir la mayoría de edad.

“Para estos jóvenes hemos dado diversas alternativas para que ellos puedan renovar su documento de identidad con espacios como, por ejemplo, atendiendo los sábados, los domingos y horarios ampliados”, detalló en entrevista con TvPerú.

Comentó que la institución ha atendido hoy en 11 oficinas y hasta las 8 de la noche.

“Hemos anunciado además que vamos a continuar atendiendo los sábados en 65 oficinas, los domingos y hasta el mismo día de las elecciones”.

Se podrá votar con DNI vencido

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) prorrogó excepcionalmente hasta el 12 de abril de 2026 la vigencia del Documento Nacional de Identidad (DNI) que se encuentre vencido o esté por vencer, con el fin de que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto en las próximas Elecciones Generales.