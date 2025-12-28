No cabe duda que uno de los deportes que mayor crecimiento y lauros obtenidos para el Perú es el judo peruano, que, en los últimos años, a base de disciplina no solo ha ganado combates sino superó una crisis estructural.

En los últimos Juegos Bolivarianos realizados en diciembre del 2025, el judo peruano obtuvo 11 medallas, reflejando profundidad competitiva y consistencia.

María Martínez Murciego, presidenta de la Federación Deportiva Peruana de Judo, señala que el judo peruano pasó de la crisis institucional a ser una referencia internacional, se cambió la forma de conducir, se ordenó la casa, se recuperó la institucionalidad, se reconstruyó la credibilidad y se trabajó con planificación”.

Mundiales y Grand Prix en Perú.

Hoy el Perú organiza mundiales, Grand Prix, opens internacionales, como el World Championships Juniors Lima 2025, el Grand Prix Lima 2025, eventos panamericanos y campeonatos nacionales descentralizados, gracias a la confianza internacional con el trabajo realizado en la FPJ, “el mundo del judo confía en el Perú porque cumplió cuando más difícil era, pasamos de pedir oportunidades a ofrecer garantías” reafirma la presidenta de la Federación Peruana de Judo.

Camino a Lima 2027, ¿qué representa el judo peruano?

María Martínez Murciego, presidenta de la Federación Deportiva Peruana de Judo, reafirma que actualmente representa madurez.

Una disciplina que cayó, se levantó y hoy está preparada para aportar resultados, organización y profesionales al país.

“Llegamos a Lima 2027 con dignidad, proceso y experiencia. El judo enseña que caer no es fracasar; fracasar es no levantarse. Hoy no solo compite: organiza, forma, lidera y aporta, y eso es algo de lo que todo el sistema deportivo nacional puede aprender. “El verdadero oro del judo peruano es haberse levantado”