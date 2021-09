La periodista Juliana Oxenford se pronunció luego de escuchar las disculpas del premier Guido Bellido a la periodista Hellen Meniz, quien denunció que Franco Pomalaya, integrante del equipo de prensa de Palacio de Gobierno, la había agredió cuando buscó recoger algunas declaraciones al presidente de la República, Pedro Castillo.

Al respecto, Juliana Oxenford se mostró extrañada por las disculpas del presidente de Consejos de Ministros, pues si bien pide disculpas por un caso, no recuerda que se burló de otro colega, mandándolo a lavar los oídos. “No son consecuentes porque pide disculpas y dice que se debe mantener buena relación con la prensa, pero luego maltratan de nuevo a la prensa”.

“Yo no recuerdo otro gobierno donde haya tanta denuncia de periodistas violentados por personas del equipo político del presidente. Bellido pide disculpas ahora pero no se acuerda que le dijo a Jorge Malbor de Latina: Lávate los oídos y en quechua, para que no lo entienda y burlarse de él, es cachoso”, agregó la periodista de ATV.

Para Juliana Oxenford, las palabras se las lleva el viento y este sería el caso de las disculpas de Guido Bellido.

Periodista agredida

De acuerdo a la reportera de RPP, cuando buscó recoger las declaraciones de Castillo Terrones junto a los demás medios de comunicación, Franco Pomalaya empezó a empujarla y trató de impedir que siguiera al mandatario.

“Le ha dejado el brazo adolorido porque obviamente ella no dejó que le quiten su herramienta de trabajo”, comentó, por su parte, Laura Amasifuén, productora del mencionado medio.

TE PUEDE INTERESAR