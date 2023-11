La periodista Juliana Oxenford anunció oficialmente su despedida del programa informativo ‘Al estilo Juliana’ del canal ATV. Hace algunos días atrás, la popular conductora de noticias ya había dado a entender, a través de su cuenta de X (Twitter) que dejaría el espació televisivo en el que trabajó durante varios años.

La tarde de hoy viernes 24 de noviembre, la comunicadora expresó su gratitud al canal y a su productor, Javier Ávila, en un mensaje dirigido a su audiencia en lo que sería su último programa al aire.

“ Es una decisión que ha tomado el canal, no está mal ...Mi estadía en ATV se ha ido renovando...Con Javier Ávila hemos sido reconocidos, hemos recibido el premio luces, en CPI he sido reconocida como la periodista con mayor credibilidad...pero a mí me interesa esto: hablarles a ustedes”, comentó en un inicio Juliana.

“ Javier Ávila y yo tenemos un contrato que está a punto de vencer. Es viernes y no quiero que el sábado y el domingo salga en todos los periódicos y que yo no me haya referido al tema. El lunes se nos comunicó que el canal había decido que ya no había decidido contar con nosotros. No he sido yo la que ha renunciado ni Javier Ávila, para que quede claro...Yo agradezco al canal, no me voy todavía, estoy hasta el 15 de diciembre...Me voy agradecida por la libertad que me han dado . Tengo una voz que no ha coincidido con el 95% de las voces”, continuó Juliana.

Juliana Oxenford le dedica emotiva despedida a su productor

Además, en X (Twitter) , Oxenford dedicó emotivas palabras a Javier Ávila, su productor, reconociéndolo como una excelente persona y profesional con el que ha trabajado durante los últimos 7 años.

“ Eres el mejor productor, amigo y persona que he conocido. Siete años después nos toca despedirnos. Gracias por tu paciencia, por enseñarme tanto, por tu honestidad, por como defiendes la verdad desde esta trinchera que ya no estará, pero que siempre recordaremos ”, escribió la periodista.