Keiko Fujimori viene enfrentando una audiencia que lidera el juez Víctor Zúñiga, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Crimen Organizado, quien evalúa el pedido de prisión preventiva presentado por el fiscal José Domingo Pérez.

“Hemos hecho de todo para que esta audiencia sea de manera presencial y no virtual. Quiero señalar que como siempre doy la cara, cada vez que se ha requerido mi presencia, siempre he colaborado con la justicia y en este caso no va a ser la excepción”, comenzó diciendo la lideresa de Fuerza Popular.

En ese sentido, la candidata a la presidencia del Perú señaló que le parece “muy extraño” que justo se presente este pedido cuando su partido ha presentado la solicitud de nulidad de varias actas de votaciones donde se habrían encontrado irregularidades.

“Considero que el pedido del fiscal es absurdo y arbitrario, porque como saben, la presencia del doctor Miguel Ángel Torres ha sido pública desde hace muchos meses atrás. No existe algún impedimento para que él o la doctora Lourdes Flores Nano se comuniquen conmigo”, agregó.

“Lo extraño de este pedido es el momento en el que se ha hecho. Se ha hecho luego de anunciar la solicitud de más de 800 pedidos de nulidad. Porque buscamos saber la verdad, que se haga una análisis de las actas donde hemos encontrado irregularidades. Por eso lamentamos que haya este pedido de prisión preventiva en el medio de conteo de votos, de una decisión trascendental para nuestro país”, finalizó diciendo a la prensa.

