¡Atención! Una de las fuertes acusaciones que realizó el partido de Fuerza Popular sobre miembros de mesa que cumplieron su función en las Elecciones del domingo 6 de junio, viene causando bastante polémica. Y es que esta vez, Ángel Huiza Ayuque no dudó en pronunciarse al verse afectado con información falsa suya que viene circulando en redes.

El joven oriundo Huancavelica dijo que la agrupación que lidera Keiko Fujimori lo había señalado de firmar con un número de DNI que correspondería a alguien fallecido. “Me tocó ir al colegio Ágora en Huancavelica. Como el tercer miembro de mesa no fue, yo al ser suplente ocupé su lugar”, comenzó diciendo.

“Nadie me buscó. He salido a nivel nacional y me escriben por redes sociales diciendo: ‘¿Cómo te van a decir que estás muerto?’... Muchos burlándose me dicen ‘estoy hablando con un muerto’, agregó a RTV.

Recordemos que en las distintas redes sociales se difundió un video donde dan el nombre completo de Ángel y el DNI de una ciudadana que lamentablemente ya no se encuentra con vida. En ese momento el muchacho notó el error en el último dígito del documento de identidad.

“Mi DNI termina en 4 y en los videos se ve que ponen 9. Me parece muy mal que Fuerza Popular, canales de televisión y periodistas den una nota de esa magnitud sin indagar primero (...) Pido que den una rectificación, ya que tuvieron que corroborar con la ONPE y Reniec”, finalizó diciendo Huiza.

TE PUEDE INTERESAR