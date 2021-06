Pancho Rodríguez y Facundo González no se callaron nada y decidieron pronunciarse sobre el desplante que le habrían hecho a Johanna San Miguel tras su regreso a “Esto es Guerra”.

Y es que el último martes ambos competidores fueron presentaron por la producción del programa y evitaron a como de lugar saludar a la conductora, lo que desató una serie de rumores y polémica.

Al respecto, el argentino explicó que no vio a Johanna durante su ingreso y que no tiene nada en su contra. “No me di cuenta en ese momento con la ansiedad y la adrenalina. Cuántos años nos conocemos, trabajamos juntos, creo que está todo bien”, expresó.

Por su parte, el chileno aseguró que solo saludó a Gian Piero Díaz porque él se le acercó, y reconoció que si guarda incomodidad con al conductora por sus duras palabras.

“Ni siquiera me di cuenta de Johanna, si te incomodó te pido disculpas (...) Estaba entrando, saludando hacia las cámaras, hacia la gente, pero te soy honesto, tampoco iba ir a abrazarla porque sí hay una incomodidad por el respeto y el cariño que nos tenemos, nos debemos una conversación”, dijo para las cámaras de América Espectáculos.

“Me partió el corazón, lo que uno dice con un micrófono es muy poderoso, pero igual no la juzgo, simplemente es algo que a mí me incomodó y seguro me afectó más porque yo nunca he estado involucrado en este tipo de situaciones”, agregó.

Recordemos que Johanna San Miguel hace algún tiempo pidió que ni Facundo ni Pancho regresen al programa por haber participado en el cumpleaños de Yahaira Plasencia, que terminó en intervención policial.

TE PUEDE INTERESAR