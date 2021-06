La esposa del cantante John Kelvin, Dalia Durán, anunció que será el refuerzo de Milett Figueroa este sábado en ‘El Artista del Año’, para enfrentarse en la sentencia contra Pamela Franco.

En ese sentido, la cubana aseguró que no quiere solamente ser conocida en el medio por su relación con el cumbiambero, pues también posee talento para el canto y baile.

“Yo canto y bailo, y quiero contarles que me voy a lanzar como artista, estoy preparando un videoclip que saldrá este agosto. Voy a ser solista y haré diferentes géneros como balada y salsa. Este es un sueño que siempre quise emprender y que, por una u otra cosa, no pude, y ahora tengo la oportunidad”, comenzó diciendo para El Popular.

“John siempre me ha apoyado en todo. Nosotros somos amigos y tenemos una buena relación, somos padres y nos damos la mano. Entre nosotros ya no pasa nada, esa etapa ya se cerró. A mí no me afecta o me molesta nada de lo que se diga. Lo que sí hago es darle consejos, pues creo que por ser una persona pública él debe cuidar estos detalles”, agregó.

