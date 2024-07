En el diario OJO estamos más que conmovidos por la partida de nuestra querida Yola Polastri, animadora ícono de los programas infantiles de la televisión peruana, que falleció ayer a los 74 años de edad. Las generaciones que bailaron, jugaron y cantaron sus inconfundibles canciones la recuerdan con mucho cariño y la lloran, porque no hay y no habrá otra “Chica de la tele” como ella. Limeña, nacida el 25 de febrero de 1950, muy jovencita se abrió paso en la televisión para consagrarse con su programa “Hola Yola”. Y no solo era adorada por los niños, sino también por toda la familia, pues frente a la pantalla se sentaban grandes y chicos para deleitarse y cantar “El telefonito”, “El eco”, “La Feria de Cepillín” y “La Gallina Turuleca”, entre tantos otros temas. Se pueden organizar todos los homenajes posibles, pero nada será suficiente para retribuir ese cariño, amor y sonrisa que ella nos regaló con sus shows o fuera de ellos. ¡Descansa, querida Yola!