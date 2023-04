El alcalde de La Molina, Diego Uceda, denunció que es víctima de amenazas de muerte por parte de los traficantes de terrenos que operan en su distrito y que han invadido zonas ecológicas.

“He recibido llamadas de amenazas de muerte en más de seis oportunidades porque yo me enfrento a los traficantes de terrenos. Desde el momento que salí a defender el Parque Ecológico, los traficantes de Villa María del Triunfo comenzaron con las amenazas, pero cuando uno busca el bien común y está para servir y no servirse no tiene nada que temer”, señaló.

Detalló que en La Molina tienen zonas como Rinconada del Lago y La Planicie que colindan con Pachacamac, Cieneguilla y San Juan de Miraflores. Y el Parque Ecológico antes medía 600 hectáreas, pero ahora solo 200 porque tiene 400 hectáreas invadidas.

Por otro lado, durante su presentación instó a que se priorice la construcción del túnel que unirá a cinco distritos de Lima: La Molina, Surco, San Borja, Surquillo y Miraflores.

“La carretera central es un tema álgido y no quiero dejar la oportunidad de aprovechar para que Lima sea una potencia mundial meterle el punche y desarrollemos el gran proyecto que del túnel La Molina - Miraflores, que se quedó en el rincón de los recuerdos. Es un plan de 10 kilómetros que inicia en la avenida Raúl Ferrero, atraviesa por debajo del Cerro Centinela y sale por el Club Árabe Palestino”, resaltó.

Dijo que se interconectará con las vía expresa y se puede ir directo hasta el aeropuerto, utilizando la Costa Verde, e interconecta también con la autopista La Molina, Cieneguilla y se aprovecha que Pachacamac tiene una magnifica carretera que se interconecta con Manchay.