Allison Luyo, hermana del suboficial, S3 PNP Miguel Enrique Luyo Robles, quien falleció tras ser herido de bala por su compañero el S2 PNP Jesús Nonajulca Paucar, dentro de la comisaría La Planicie, en La Molina, exige justicia y que se esclarezcan los hechos.

En diálogo a América Noticias, la joven señaló que en la habitación donde dormía su hermano también habían otros policías, por lo que esta segura que hay testigos de lo que ocurrió la madrugada del lunes 26 de junio.

“El comunicado dice que el incidente fue a las 3 de la mañana cuando a esa hora estaba con mi familia en la clínica donde mi hermano debatía su vida. Él llegó prácticamente luchando por su vida. Yo quiero que se haga justicia porque hasta ahora no hay nada. Quiero que la persona que le hizo eso pague las consecuencias. En la habitación donde ocurrieron los hechos no eran las dos personas que estaban ahí, en ese lugar duermen varias personas que están en turno. Yo sé que hay testigos, no se deben callar. Es un remordimiento que van a tener en toda su vida”, sostuvo.

La hermana de Miguel Enrique Luyo precisó que la primera versión que le dieron a su familia es que su hermana estaba limpiando su arma cuando se disparó solo.

“En la segunda versión nos dijeron que mi hermano fue a saludar a su compañero, que tenía el arma en la cama, estaba la luz apagada y le propinó el disparo porque tal vez se asustó. En esa habitación mi hermano y el chico no han estado solos, sé que hay testigos, pero se están quedando callados. Solo quiero que haya justicia para que mi hermano pueda descansar en paz”, pidió.

Investigación tomará 10 días

Por su parte, el general Víctor Montoya Mori, Inspectoría General de la PNP, indicó que la investigación sobre lo ocurrido en la comisaría La Molina tomará 10 días.

“La Inspectoría General ha iniciado un proceso administrativo disciplinario sumario para determinar la responsabilidad o responsabilidades, del autor del disparo. El proceso sumario dura 10 días”, señaló.