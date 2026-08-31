El Niño Costero continuará elevando las temperaturas en la costa peruana, incluida Lima Metropolitana, y el clima podría ponerse todavía más caliente hacia finales de año.

El “Hombre del Tiempo”, Abraham Levy, advirtió que si se mantienen las actuales condiciones del mar, la capital podría superar los 30 °C antes de terminar el 2026.

Además, en febrero 2027, el mes más caluroso del verano, algunas estaciones meteorológicas podrían registrar valores superiores a los 35 °C.

“No hemos tenido invierno y las temperaturas van a empezar a subir (...) Lima podría llegar a tener valores por encima de los 30°C antes de fin de año y en febrero próximo vamos a batir récord”, explicó.

PROYECCIÓN. A pocas semanas de que inicie la primavera, el Senamhi prevé que entre septiembre y noviembre, las temperaturas del aire estarán muy por encima de lo normal y no descarta que se presenten registros históricos.

Pero el calor no sería el único efecto. Para esta temporada también se espera que la costa norte reporte precipitaciones por encima de lo normal, con posibles episodios de lluvias de intensidad débil a moderada desde noviembre.

Para el verano 2026-2027, el escenario más probable contempla lluvias superiores a lo habitual en la costa norte, costa central y sierra noroccidental.

OJO AL DATO. Lima soportó ayer un día con fuerte sol, similar al verano, y la temperatura superó los 26 grados.