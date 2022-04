Los familiares de la menor de tres años secuestrada y ultrajada por Juan Antonio Enríquez García (48), en el distrito de José Leonardo Ortiz, región de Lambayeque, exigen justicia y que no quede impune el caso que ha conmocionado a los residentes de Chiclayo y a nivel nacional.

“Me encuentro destrozada, indignada por lo que le han hecho a mi sobrina. Esto no tiene perdón señores, no tiene perdón. Si pusieran en los zapatos de nosotros, como familiares que estamos destrozados, no lo lograrían entender. Para nosotros es una lamentable desgracia que ha ocurrido en mi familia”, precisó la tía de la menor -cuyo nombre se mantendrá en reserva- en diálogo a RPP Noticias.

Indicó que actualmente la pequeña sigue internada en el hospital de Chiclayo. “Ahorita estoy fuera, no me dejan ingresar. Solamente mi hermana me llamó hoy en la mañana y dijo que la bebe desayunó tranquila y ahorita me imagino que está en recuperación”.

“Pero esto señores no se va a quedar así, no nos vamos a quedar de brazos cruzados, tiene que haber justicia. Lo que pedimos es justicia, queremos ver a ese hombre tras las rejas para ver el dolor de lo que ha hecho con mi niña”, aseveró.

En otro momento, la tía de la menor agradeció a toda la población de Chiclayo y de otros lugares del país que han levantado su voz de protesta ante un caso de violación tan repudiable. Además, invitó a la ciudadanía a participar en la marcha contra Juan Antonio Enríquez,

“Queremos justicia y que vengan a la marcha para que de una vez hagan justicia hoy mismo. Que no se quede así”, puntualizó.

Ministro de Justicia pide activar proceso inmediato

Por su parte, el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), Félix Chero, exhortó este jueves a que el Ministerio Público y el Poder Judicial que activen los procesos especiales, como el proceso inmediato, para inmediatamente condenar a Juan Antonio Enríquez García.

“Se tendría que inmediatamente formular una acusación directa y pasar al proceso inmediato que en no menos de cinco días, y si es ágil, célere por las evidencias y los hechos, en 72 horas esta persona podría estar condenada. Creo que yo que es una exigencia no solo de la población Lambayecana, sino de todo el Perú que está indignado por este tipo de actos”, explicó en diálogo a RPP Noticias.

