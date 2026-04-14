En respuesta a los ataques de Donald Trump, el papa León XIV recalcó ayer que no teme a la administración del presidente de Estados Unidos (EE.UU.) o de “declarar fuertemente el mensaje del Evangelio” a favor de la paz mientras el político promueve la guerra.

“Creo que el presidente no está entendiendo lo que es el mensaje del evangelio”, aseveró, al advertir que seguirá con su misión de paz y para que acaben las guerras.

Además, en rechazo a las guerras que promueve Trump en Medio Oriente, el sumo pontífice destacó “que es muy importante volver”, ya “sea a través de Naciones Unidas o de otras maneras” a “buscar modos de evitar guerra siempre que se pueda” y “trabajar por la paz”.

Ninguneada

Antes, en su red social Truth Social, Trump atacó a León XIV por pedir la paz en Medio Oriente y advirtió: “No quiero un papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear”.

“No estaba en ninguna lista para ser papa, y la Iglesia lo puso allí solo porque era estadounidense y pensaron que esa sería la mejor manera de lidiar con el presidente Donald J. Trump”, escribió al obviar que León XIV también es peruano y desmerecer las cualidades del sumo pontífice que lo llevaron a tan alto cargo.

Imagen blasfema

Además, tras criticar al papa León XIV, Trump publicó una imagen con Inteligencia Artificial (IA) en la que se retrata como Jesucristo rodeado de militares, sanitarios y una mujer civil rezando.

Horas después, ante el escándalo por el acto de blasfemia contra el Mesías de los cristianos, Trump salió a decir que no era Jesucristo, sino “un doctor”, y borró la foto.

El arzobispo de Lima, Carlos Castillo, criticó a Trump por pretender “desautorizar a un papa que está haciendo su misión, la misión de Jesús”.

Irán con Jesucristo

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, condenó este lunes los “insultos” proferidos por su homólogo estadounidense, Donald Trump, contra el papa León XIV.

“La profanación de Jesús, el profeta de la paz y la fraternidad, no es aceptable para ningún hombre libre”, enfatizó.

“Condeno los insultos contra Su Excelencia en nombre de la gran nación de Irán y declaro que la profanación de Jesús, el profeta de la paz y la fraternidad, es inadmisible para cualquier persona libre. Que Alá te conceda la gloria”, indicó en redes sociales.