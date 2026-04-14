En compañía de un cómplice, Alexander Arica (23) “Kiko” amenazó a un hombre y le robó su camioneta Toyota Hilux cuando trabajadores de un carwash lavaban el vehículo, en San Juan de Miraflores.

Tras la denuncia, la Policía actuó de inmediato y capturó a “Kiko”, cuando iba a ocultar la unidad vehicular en una guarida de Lurín.

Según las autoridades, el detenido pertenecería a la banda “Los Rápidos de Villa”, que operaría en Lima Sur y utiliza modernos vehículos para cometer delitos.

Este lunes, el robo se cometió a las 12:30 de la tarde, cuando dos personas terminaban de limpiar la Toyota Hilux de la víctima cerca de la avenida Pedro Miotta.

Así fue todo

Cuando le sacaban brillo llegó un Volvo plateado sin placas que, con los rateros, se estacionó más adelante. De allí, primero bajó un encapuchado y detrás “Kiko”.

Con armas de fuego, ambos encañonaron al dueño del carwash y lo obligaron a tirarse al piso.

El encapuchado regresó al Volvo y Alexander Arica subió a la camioneta Hilux y partió a toda prisa.

GPS fue clave

Gracias a la señal del GPS del vehículo robado, que indicaba sus ubicaciones, agentes de las comisarías de Villa Alejandro y José Gálvez actuaron en conjunto y tres horas después lo recuperaron en la avenida Las Palmas.

Allí estaba “Kiko”, quien tenía una réplica de pistola y un “peine”, metal para violentar cerraduras de autos.

La Policía informó que “Kiko” registra antecedentes por robo agravado en 2025 y en febrero y marzo del presente año.

Vehículo fue recuperado a tiempo por la Policía, ello gracias al seguimiento de la señal del GPS.

Alexander Arica (23) “Kiko” responderá ante la justicia.