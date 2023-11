Una madre de familia vive momentos difíciles tras dejar olvidada en un taxi su mochila que contenía la suma de S/17.000 soles. El incidente ocurrió la noche del pasado miércoles 15 de noviembre, cuando la mujer abordó el vehículo frente a Plaza Vea del Cercado de Lima, y ahora suplica al taxista que devuelva el dinero.

La mujer explicó que el monto pertenece a la empresa en la que trabaja, y que actualmente le están solicitando la devolución del mismo. Imágenes de las cámaras de seguridad captaron el momento en que la mujer, acompañada de su bebé, así como sus familiares y una compañera de trabajo, salían del taxi dejando la mochila con la fuerte suma de dinero en su interior.

“ Nosotros veníamos de nuestro centro laboral. Hemos salido a las 9:40 de la noche del terminal donde nosotros trabajamos. Hemos caminado toda la plaza Manco Cápac. Hemos llegado a Plaza Vea y es allí donde hemos tomado el taxi ”, contó la mujer para Buenos Días Perú.

Es importante destacar que el taxi no pertenece a una aplicación, según la joven por lo que no cuenta con ninguna identificación del taxista ni del vehículo, y tampoco realizó el pago con Yape. “ Lo olvidé donde se sientan todos en la parte de atrás, arriba, del asiento arriba, donde hay un espacio entre el asiento y el vidrio de caída ”, afirmó.

Le pide que reflexione

La afectada lamentó que el dinero olvidado en el taxi estaba destinado al pago de combustible en la empresa donde trabaja. Se dio cuenta de su error al mediodía del día siguiente cuando notó que su mochila no estaba.

“ Mis jefes me están exigiendo que reponga el dinero. Es una cantidad demasiado grande. No tengo de dónde sacarla, por favor, le ruego al chofer que reflexione y me entregue la mochila ”, suplicó la afectada.

