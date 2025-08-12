En la parroquia San José Obrero del distrito chiclayano de La Victoria, en la región Lambayeque, se exhibe la mitra papal que, desde el Vaticano, el papa León XIV envío como regalo a su “querida Diócesis de Chiclayo”, de la mano de su secretario personal, el padre Edgar Iván Rimaycuna Inga, quien visita el Perú.

“Chiclayo está en el corazón del Papa”, expresó el sacerdote al entregar este ornamento, que simboliza la autoridad del pontífice, al párroco José Alonso Serquén, durante un ceremonia celebrada frente al atrio de la iglesia y en la que participaron cientos de fieles.

EN SU CORAZÓN. Rimaycuna Inga ofició una misa en la que anunció que el papa León XIV donará una partida económica para la construcción de la capilla Óscar Romero, en La Victoria.

“Tenemos el deber de protegerlo con nuestra oración”, agregó a los feligreses.

OJO AL DATO. El alcalde de La Victoria, Edwin Vásquez, entregó la Medalla del Distrito a Rimaycuna, quien estuvo junto a sus padres.