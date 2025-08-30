Aurora Caruajulca

Ayer Lima se congeló. El 29 de agosto no fue un día cualquiera: se convirtió en la jornada más fría del año, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

Con temperaturas que rozaron los 17 °C en la zona del aeropuerto y que descendieron hasta los 15.9 °C en algunos distritos, los limeños enfrentaron lloviznas, humedad intensa y un cielo completamente gris desde la madrugada hasta bien entrada la mañana.

La institución detalló que, además del descenso en la temperatura, se registraron acumulados de llovizna de 0.4 mm en Surco y 0.1 mm en el Callao. Este fenómeno estaría asociado a un nuevo vórtice costero que se forma entre el sur de Lima y el norte de Ica, lo que intensifica los vientos fríos y la nubosidad en el litoral. El resultado: mañanas más frías y húmedas que lo habitual para esta época del año.

“El ingreso de humedad y la persistencia de lloviznas en los distritos costeros se mantendrán en horas de la noche, madrugada y primeras horas de la mañana”, señaló el Senamhi en su comunicado oficial. Con ello, se advierte que las sensaciones de frío extremo continuarán acompañando a los limeños durante los próximos días.

De acuerdo con la ingeniera Bremilda Andrea Sutizal, especialista del Senamhi, este escenario se extenderá hasta el 31 de agosto.

Los distritos más afectados con el frío son los ubicados en el norte y centro de Lima.

Público se abrigó bien ante las bajas temperaturas.