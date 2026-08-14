El clima seguirá sorprendiendo a los peruanos con condiciones bastante variadas durante los próximos días, debido al impacto del fenómeno El Niño Costero, que afecta la costa, y al registro de un fenómeno meteorológico que tendrá impacto en la sierra.

Tras días muy calurosos, Lima Metropolitana registró ayer una ligera y dispersa llovizna que dejó calles, pistas y veredas mojadas, como había previsto el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

“Durante la madrugada y primeras horas de la mañana se registró llovizna ligera y dispersa en diversos distritos de Lima y Callao. Los mayores acumulados se observaron en Villa María del Triunfo (2.9 mm) y San Juan de Lurigancho (0.2 mm)”, detalló la institución.

Agregó que estas condiciones continuarán en los próximos días, debido al fortalecimiento de los vientos del sur. Aunque la proyección es que se reporten lloviznas hasta el 18 de agosto, las temperaturas en la capital seguirán siendo cálidas en pleno invierno.

CALOR. A través de un aviso meteorológico, el Senamhi advirtió que desde hoy hasta el 16 de agosto continuará el incremento de la temperatura diurna, de moderada a extrema intensidad, en la costa y la sierra del país.

“Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que contribuirá al aumento de los niveles de radiación ultravioleta (UV)”, señaló, por lo que los limeños soportarán jornadas con cambios bruscos, pasando de mañanas húmedas y nubladas a horas con mayor sensación de calor.

La alerta expone un nivel de peligro extremo sobre todo para la costa norte y central, lo que implica a Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash y Lima.

“Se prevén temperaturas máximas entre 28 °C y 36 °C en la costa norte, entre 24 °C y 30 °C en la costa central, y valores entre 23 °C y 31 °C en la costa sur”, precisó.

En tanto, se esperan valores máximos de entre 18 °C y 32 °C en la sierra norte, entre 18 °C y 29 °C en la sierra central, y registros entre 16 °C y 27 °C en la sierra sur.

FENÓMENO. A este panorama en la sierra, se suma la presencia de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) Aníbal, fenómeno que se aproximará al territorio peruano y modificará el clima en la sierra central y sur entre el domingo 16 y el martes 18 de agosto.

El fenómeno favorecerá la presencia de lluvias, aguanieve, granizo y nieve, principalmente en localidades ubicadas por encima de los 4,000 metros sobre el nivel del mar.

Además, se espera un incremento de la velocidad del viento, lo que provocará una mayor sensación de frío durante las noches y un descenso de las temperaturas nocturnas.

OJO AL DATO. Una noche extremadamente cálida se registró ayer a lo largo de la costa, asociado al Niño costero, según el Senamhi.