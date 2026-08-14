Hasta dos mil turistas se juegan la vida todas las noches al subir hacia el volcán Etna, en Italia, estos días para presenciar en vivo, cerca del cráter, el impactante espectáculo de sus ríos de lava y explosiones mientras la montaña se encuentra en plena erupción.

A pesar de la fuerte y ruidosa erupción iniciada el último domingo, que ayer llevó a ampliar el cierre del aeropuerto de Catania, el evento geológico se ha convertido en un enorme imán para el turismo de riesgo en Sicilia.

Espectáculo

El monte Etna, en Italia, volvió a ofrecer un espectáculo de fuego: ríos de lava incandescente descendieron por sus laderas y atrajeron a decenas de turistas que se acercaron para observar y fotografiar la erupción.

Alerta

El INGV informó que los flujos activos alcanzaron unos 1360 metros de altitud, cerca de Rocca Capra, en el Valle del Bove.

Aunque el fenómeno resulta impresionante, el volcán permanece en alerta amarilla y las autoridades piden extremar precauciones en la zona.