El Gobernador regional de Madre de Dios, Luis Otsuka, se defendió a balazos de un grupo de vándalos que atacó su vivienda ubicada en la Av. 2 de Mayo con la Av. Lambayeque, en Puerto Maldonado.

En diálogo a Canal N, indicó que más de 1.000 personas llegaron hasta su casa y comenzaron a lanzar piedras, romper sus ventanas e incluso trataron de incendiar su hogar estando él y su familia dentro.

“Acá había personas custodiando, pero no tenían nada de armas. La turba comenzó a reventar todas las lunas, a tirar combustible para incendiar mi casa. Aquí llamo al ministro de Interior y todos los ministros que hay a nivel nacional cómo pueden mandar un soldado a la guerra si no tienen un arma”, señaló.

“O sea costo social, qué bonito. Que me maten a mí, a toda mi familia acá y ellos felices. Señor ministro, tome usted las cartas de una vez y solucione de una vez este grave problema que no es mío, es a nivel nacional. Acá le llamo la atención al ministro del Interior, qué es lo que está pasando. Al Ejecutivo, qué es lo que está pasando en el Perú”, aseveró.

Asimismo, el gobernador Otsuka detalló que los manifestantes destrozaron su auto y le provocaron heridas en el brazo y la cabeza.

“Esto qué señores ministros, quieren que comience a matar a toda esta gente. Todos están queriendo incendiar mi casa, a mi familia, ¿voy a dejar que mueran? De aquí le llamo a la presidente de la República que tome cartas en el asunto, que esto se puede desbordar”, instó.

Por último, indicó que la próxima vez que vándalos lleguen a atacar su casa, no les perdonará la vida.

“La próxima vez que vengan, los mataré, porque ese es un derecho que me asiste a mí. Si la policía no lo hace, lo haré yo. Esta es la última vez que los perdono. No es correcto que vengan a destrozar algo que me tomó muchos años”, sentenció.