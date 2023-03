La madre de Katherine Gómez, la joven de 18 años que fue quemada con gasolina por su expareja cerca a la plaza 2 de Mayo, en el Cercado de Lima, dio detalles sobre el estado de salud de su hija.

Desde los exteriores de su vivienda en el Callao, Cinthia Machare, madre de la víctima, recordó que su hija presenta quemaduras de segundo y tercer grado en el 60% de su cuerpo. Además, continúa internada en el hospital Arzobispo Loayza.

“Logré ver a mi hija. Está en un estado denigrante. Nunca pensé ver así a mi hija. Su diagnóstico es reservado. Está en estado crítico, solamente nos queda esperar con los días que pasan”, indicó a América Noticias.

Familia de joven quemada por expareja pide captura del sujeto

Añadió que la joven tiene dificultad para respirar y que está con ayuda mecánica. “La verdad que no me dan muchas esperanzas, solamente me queda esperar. No la pueden operar por el momento por la gravedad sus heridas. Está a la espera que pase el estado crítico, una vez que lo supere, es un proceso lento las cirugías, las reconstrucciones, lo que queda”.

Machare también precisó que su hija puede llegar a estar desde 3, 5, 7 hasta 21 días en estado crítico. “No hay daño cerebral, tiene dificultad para respirar. Ella es asmática, le ha afectado el humo”.

No hay orden de captura

En otro momento, se mostró indignada por que hasta ahora no se ha dictado una orden de captura contra Sergio Tarache Parra, de nacionalidad venezolana, agresor de su hija.

Además, Machare señaló que solo al inicio recibió apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP). “Al principio sí, me mostraron su apoyo, dijeron que estaba en una discoteca, hicieron un operativo, pero hasta el momento no han dado una orden de captura. No hay orden de detención, no hay nada en contra del señor. Nos han dicho que está en trámite el orden de captura, que tenemos que esperar que termine el trámite para poder solicitar la medida”.