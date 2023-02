Una joven terminó gravemente herida luego que la motolineal en la que se desplazaba por la cuadra 30 de la Av. Brasil, en Magdalena del Mar, terminara impactando contra un auto blanco que realizó una maniobra temeraria.

En las imágenes difundidas por Latina, se observa que el Station Wagon de placa C3K-091 intenta realizar un giro en U en la Av. Brasil, esto ocasionó que una motolineal donde iban dos personas impactara contra la parte trasera y saliera despedida una mujer.

Producto del brutal choque, Briggitte Santisteban, de 23 años, terminó tendida en el pavimento gravemente herida. Según el citado medio, la estudiante de Administración fue internada en el hospital Santa Rosa, donde la operaron de emergencia el último domingo.

Accidente en la av. Brasil: mujer resultó herida de gravedad luego de fuerte choque

En tanto, el conductor del auto fue identificado como Víctor Daniel Sánchez Guevara. Mientras que el acompañante de Briggitte, Luis Bravo Mori, sufrió una fractura en una de sus muñecas. El caso está a cargo de la comisaría de Magdalena del Mar.

Pide justicia

Por su parte, el padre de la joven exige se haga justicia para su hija, de quien su estado de salud es delicado.

“Me siento preocupado por la salud de mi hija. Ha tenido un accidente bien grave. No tengo ninguna respuesta por parte del conductor del auto ni del vehículo menor, que es una motocicleta. Yo estoy preocupado en ver la pronta recuperación de mi hija. Quisiera de una u otra manera me den la oportunidad de conversar con los conductores. Yo quiero justicia y saber cuál es su testimonio. Que tenga un poco de culpa, de responsabilidad. Mi hija está muy grave. No tengo respuesta de uno ni de otro”, señaló.

Además, reveló que Víctor Daniel Sánchez, conductor del Station Wagon, tendría la licencia de conducir suspendida.

“El señor está con su brevete suspendido, no tiene derecho a estar conduciendo un auto. Tranquilamente pudieron haber matado a mi hija en ese accidente”, aseveró.