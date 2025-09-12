El Mundial de Desayunos, organizado por el creador de contenidos español Ibai Llanos desde el pasado 18 de agosto, llega mañana a su fin y se conocerá al país que se coronará campeón al mediodía.

La final entre el pan con chicharrón, representante de Perú, y la arepa reina pepiada, de Venezuela, está reñida pues la diferencia de votos es mínima, según lo reportó el “streamer”.

“No puede estar más igualado (...). En este minuto el ganador sería Perú, pero me está sorprendiendo mucho Venezuela, porque está muy cerca”, dijo Llanos en un video que publicó ayer, donde anunció el fin de su torneo y dio cuenta que había solo 300 mil votos de diferencia.

Hasta anoche, en TikTok, Perú llevaba la delantera con un total de 5.5 millones de votos, pero Venezuela le pisaba los talones con 5.4 millones. En Instagram, se mantenía el empate mientras que en YouTube, Perú también ganaba con 1.2 millones.

ESTRATEGIAS. Para ganar votos, los peruanos siguen haciendo de todo. El influencer “El Edu”, por ejemplo, recorrió Gamarra y pidió a los vendedores de diferentes tiendas que emitan su voto en la publicación de Ibai. Eso sumado a sus videos en varios idiomas.

También, peruanos que se encuentran en el extranjero han hecho videos pidiendo a sus amigos de otros países que apoyen al pan con chicharrón. Incluso, hay quienes se han animado a repartirlo en Chile y Francia.

Asimismo, restaurantes dedicados a la venta de pan con chicharrón, como “El Chinito”, están promoviendo que los clientes voten antes de disfrutar de este delicioso desayuno.

OJO AL DATO. Ibai dijo que comentará en un video sobre las manifestaciones hechas por Perú para impulsar al pan con chicharrón y donde sale su rostro.