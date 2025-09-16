La ciudadela inca de Machu Picchu, en Cusco, podría perder su reconocimiento como una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo, que consiguió el 7 de julio de 2007, debido a la situación crítica que atraviesa, advirtió New7Wonders, organización responsable de darle ese título.

En un enérgico comunicado, difundido desde Zúrich (Suiza), la entidad advirtió que este símbolo de orgullo para el Perú presenta desafíos agudizados que requieren atención prioritaria, como la “alta presión del turismo sin gestión de sostenibilidad”, el “riesgo de afectación al patrimonio histórico” y “limitaciones en las políticas de gestión y conservación”.

Además de estos problemas, que ponen en riesgo al santuario histórico, se detectó aumento de precios en servicios básicos, denuncias de venta irregular de boletos y dificultades en el transporte terrestre. A esto se añaden conflictos sociales, descoordinación entre instituciones y empresas turísticas, y quejas reiteradas por parte de los visitantes.

“De no atenderse oportunamente, estos factores podrían seguir afectando la imagen del Perú a razón de la mala experiencia de los visitantes y, en consecuencia, comprometer incluso la credibilidad de Machu Picchu como una de las Nuevas Maravillas del Mundo”, refirió.

IMPACTO. Frente a las deficiencias expuestas, New7Wonders exigió al Gobierno “redoblar de manera urgente los esfuerzos necesarios para garantizar la gestión integral de Machu Picchu. No obstante, a través de un comunicado, el Ministerio de Cultura (Mincul), lejos de hacer un “mea culpa”, negó que la conservación y protección del principal atractivo histórico del país esté siendo vulnerado.

Esto basándose en que el bien no está inscrito en la “Lista del Patrimonio Mundial en Peligro” de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). “La Unesco es el único organismo competente para promover, en todo el mundo, la identificación, protección y preservación del patrimonio cultural y natural, considerado su valor universal excepcional para la humanidad”, señaló en un comunicado.

La realidad contradice la respuesta del Mincul pues ayer la empresa PeruRail, encargada de trasladar pasajeros desde Cusco hasta Machu Picchu, suspendió todas sus operaciones, debido a los bloqueos presentados en distintos puntos de la vía férrea, lo que dejó varados a cientos de visitantes.

La medida de protesta que mantiene un grupo de pobladores se da por la falta de un operador firme de la vía Hiram Bingham, la única que lleva turistas desde Machu Picchu Pueblo hasta las puertas de la antigua ciudadela inca. La Municipalidad de Urubamba tiene esta responsabilidad.

El gerente de Turismo y Comercio Exterior de Cusco, Rosendo Baca, advirtió que 300 millones de soles se perderían por la cancelación de más del 15 % de paquetes turísticos comprados para visitar este atractivo.

OJO AL DATO. Werner Salcedo, gobernador de Cuco, dijo que amenaza es jalón de orejas a ministerios, que son “meros administradores”.