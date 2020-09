La congresista de Fuerza Popular, Martha Chávez, indicó que apoyará la moción de vacancia presentada contra el presidente Martín Vizcarra, pues considera que ha demostrado “no ser digno” de tener ese alto cargo.

Durante su intervención en el debate parlamentario este viernes, la legisladora señaló que el jefe de Estado no reúne las características que debe tener un jefe de Estado por ser “proclive a la mentira”.

“Esto es lo que pasa cuando se quiere faltar a la verdad, el crimen no paga, quiero decirles a los que defienden al Gobierno no es bandería proscribir la mentira. No puede permanecer en el cargo una persona con esas características de ser proclive a la mentira, y que ya nos ha puesto en una crisis por poner recursos en complotar. Yo no creo que no debe seguir en el cargo alguien que no ha estado a la altura y no hay argumento para seguir sujetos a su poder. No podemos dejar que siga un minuto más en el cargo de presidente, no podemos mirar para otro lado”, manifestó.

Además, aseveró que si bien la decisión de vacar al mandatario no es fácil, exhortó a sus colegas parlamentarios a no tener miedo pues se está actuando conforme a la Constitución. “Es verdad que esta es una decisión muy difícil, pero yo no creo que haya que tener miedo de aplicar los mecanismos constitucionales que ya están previstos, y si eso genera desorden en la población eso será responsabilidad de Martín Vizcarra”, agregó.

El último domingo, Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, aseguró que hasta el momento “no existen elementos suficientes” para aprobar una vacancia presidencial por permanente incapacidad moral contra Martín Vizcarra.

En esa línea el vocero del grupo parlamentario, Diethell Columbus, señaló que hay un acuerdo en la bancada para no apoyar la moción de vacancia; sin embargo, indicó que Chávez votaría de manera singular.