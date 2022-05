El dominical Panorama reveló que el expresidente Martín Vizcarra, investigado por cohecho pasivo impropio y otros, habría tenido una “reunión secreta” en un hotel del Cusco con la excandidata al Congreso por Somos Perú, Zully Pinchi Ramírez.

Esta situación complicaría al exmandatario pues el permiso otorgado para viajar, que le dio el Poder Judicial, era para realizar exclusivamente actividades partidarias.

¿Quién es Zully Pinchi y qué conversaciones mantuvo con Martín Vizcarra?

Zully Pinchi Ramírez (44) es una empresaria industrial graduada en Derecho y Ciencias Políticas en la universidad San Martín de Porres. Además, cuenta con un máster en la universidad Carlos III y un máster propio en la universidad Complutense, ambas en la ciudad de Madrid, España.

También es escritora y autora del libro: “113 crónicas de una pasión” (Perú, 2019), un libro donde se incluye una entrevista a César Hildebrandt y una crónica titulada “¡Mi vecino Vladimiro Montesinos!”, entre otros. Recibió el premio “Manuel Mesones Muro” en 2018 por la difusión de la cultura peruana en España.

En Perú fue distinguida con la condecoración “Madres de Puente Piedra” en 2017 así como fue nombrada “Ciudadana Ilustre de Chimbote”, localidad peruana en la que vivió y desarrolló buena parte de su vida.

En el 2021 postuló al Congreso de la República con el partido Somos Perú y su número fue el 18. También es exesposa de Miguel del Castillo, hijo de Jorge del Castillo.

Descargos de Martín Vizcarra

Martín Vizcarra aseguró este lunes en RPP que no cometió una sola irregularidad en el viaje que realizó al Cusco en febrero de este año, y denunció que las acusaciones son parte de una campaña de desprestigio contra él.

“Esto es parte de una campaña para desprestigiarme, tratan de inhabilitarme, comienzan a atacarme mediáticamente. Son siete reglas de conducto que yo debo cumplir para el Poder Judicial. He pedido como 15 veces (salir de Lima) solo me han autorizado tres. Así de celosos son conmigo, en cambio Vladimir Cerrón tiene las mismas restricciones y viaja por todo el Perú”, manifestó al programa “Todo se Sabe”.

“La Fiscalía, desde el 2020, no me ha requerido nada y ya estamos 2022. Una norma que me piden es que no me puedo reunir con vinculados a la investigación. Tuve permiso para viajar al Cusco del 25 al 27 de febrero y no me he reunido en esas condiciones con Zully Pinchi, absolutamente falso una infidelidad. Hay un nivel de bajeza que existe en cierta prensa cuando quiere atacar sin justificación”, agregó.

VIDEO RECOMENDADO

Vecinos de SJL contratan a seguridad armada para cuidar calles