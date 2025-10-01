“Las muertes de los conductores están quedando impunes”, expresó indignado el presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), Martín Valeriano, al no ver acciones por parte del sistema de justicia frente a los asesinatos perpetrados por extorsionadores y que todas las semanas enlutan al gremio de transportistas.

“Desde el año pasado hasta la fecha se han incrementado los asesinatos hacia los conductores más que todo. Ya son 46 choferes muertos producto del sicariato que hoy vivimos”, señaló a OJO.

Pese a este aterrador panorama, sostuvo que la Policía no hace nada para detener a los culpables, pese a que tienen los datos de los celulares desde donde envían amenazas y los números de cuenta que envían los extorsionadores para los depósitos.

“Ellos tienen la tecnología, a través de la herramienta de geolocalización para dar con los paraderos de estos delincuentes, pero hasta el momento pareciera que no lo quieren hacer”, refirió.

PARO. Valeriano señaló que Anitra, gremio que representa a 460 empresas de transporte y más de 20 mil unidades, promueve junto a la Coordinadora de las Empresas de Transporte de Lima y Callao (CTU) el paro de mañana jueves 2 de octubre, con el que buscan que el gobierno de Dina Boluarte empiece a tomar acciones frente a la violencia y extorsiones que afectan a conductores y pasajeros.

“Los conductores salen a las 5 de la mañana a buscarse la vida, el pan de cada día para llevar a sus hogares, y regresan ya cadáveres. Y por culpa de este gobierno indolente que hace poco o nada por resolver el problema de la inseguridad. Lo peor de todo es que la presidenta sale a otros países del mundo a decir que vivimos en paz y que el Perú es seguro”, expresó.

Por su parte, Héctor Vargas, presidente del directorio de CTU, señaló que más de 70 empresas de transporte apagarán motores como medida de protesta y marcharán hacia el Congreso para presentar su propuesta legislativa que consiste en crear una unidad de élite compuesta por representantes de la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial.

6 personas son asesinadas a diario, en promedio, según el Sinadef. Los homicidios están en aumento.

OJO AL DATO. Héctor Vargas consideró que para nadie es un secreto que hay policías inmersos en bandas dedicadas a la extorsión.