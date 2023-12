Según la RAE, el dolor es la “sensación molesta y aflictiva de una parte del cuerpo por una causa interior o exterior”. Y esa sensación muchas veces se torna insoportable. Es más, el temor irracional al dolor se llama algofobia y puede ser un camino directo a la angustia mental. Quizá por eso el psiquiatra estadounidense Francis J. Braceland advirtió que “el dolor que no se desahoga con lágrimas puede hacer que sean otros órganos los que lloren”.

Por todo esto resulta imperativo escapar de dicha aflicción y el Hospital de Lima Este-Vitarte, a través del Área de Anestesiología y Centro Quirúrgico (próxima Unidad de Anestesiología y Terapia del Dolor), que jefatura la doctora Elvira Aliaga, es un aliado para los pacientes que acusan pesares físicos, dada la capacidad y empatía de su equipo médico especializado.

“La terapia del dolor es una rama de la anestesiología que estamos implementando en el HLEV y, lógicamente, está dirigida a las personas que sufren algún tipo de dolencia, crónica, oncológica; aquí, fundamentalmente, manejamos dos tipos de dolores: agudos posquirúrgicos y crónicos no oncológicos y también oncológicos. Tenemos cinco profesionales dedicados a la terapia del dolor y recibimos las referencias de los centros de salud de todo Lima Este”, detalla la doctora Aliaga.

Con mucho beneplácito no tarda en resaltar que centros de terapia del dolor existen en “ciertos hospitales de la capital, no en todos” y que “para empezar, somos el primero de todo Lima Este”, una jurisdicción con proliferación de contusos, policontusos, por lo que “trabajamos de la mano con traumatología”.

PROCEDIMIENTO. El paciente recibe atención por consultorio de dolor y, de ahí, de acuerdo a la evaluación, o lo manejan con medicamentos o los especialistas apelan a procedimientos invasivos. “Si es con medicamentos, se va avanzando según el tipo de dolor, pero ya es una terapia multidisciplinaria que se evalúa con psicólogos, endocrinólogos, medicina internista, etc.”, añade la doctora Elvira Aliaga.

El tratamiento invasivo consiste en realizar bloqueos de nervios periféricos, infusiones de analgésicos como bombas de lidocaína, bloqueos facetarios, bloqueos de ganglios; se va aumentando la dosis de acuerdo al nivel de dolor del paciente.

“Por ejemplo, a los operados de la columna, les hacemos bloqueos facetarios: con ayuda del arco en C, con una aguja guiada, se llega a la emergencia de los nervios y se administra sustancias que pueden ser analgésicos, anestésicos y corticoides para desinflamar esa zona. Esa es la última parte de la terapia del dolor. Nosotros vamos en escalera: primero medicamentos (analgésicos, antinflamatorios, antidepresivos y así vamos subiendo: analgésicos más potentes, opioides), después ya venimos con bloqueos”, expresa la jefa de la terapia del dolor del Hospital de Lima Este-Vitarte.

DOLORES COMUNES. Este nosocomio de referencia del Ministerio de Salud (Minsa) registra mucha incidencia de casos de dolor posquirúrgico, por fracturas de cadera, pelvis, brazos; pacientes politraumatizados en general, y las consultas e interconsultas, vía Telesalud, van en aumento desde la última semana de octubre en que la unidad entró en funcionamiento.

“Por ejemplo, los pacientes con lumbalgias, si ya pasaron por los especialistas y no les calma, vienen a nosotros para procedimientos invasivos con el arco en C y su vida cambia, el dolor es atenuado inmediatamente”, concluye la especialista.

ALIVIO Y CALIDAD DE VIDA

“Vine con mucha molestia en la parte inferior de las piernas, no me podía movilizar y eso me limitaba para hacer mis actividades. He pasado por los procedimientos respectivos y, a Dios gracias, han sido efectivos; aun me falta, pero vamos avanzando. Puedo dar fe de que la atención que he recibido es muy buena y ni qué decir del trato de los especialistas. Gracias Hospital de Lima Este-Vitarte. Vengan con confianza que aquí le ponen freno al dolor”, manifiesta la paciente Yesenia Casas.