Las medidas de blindar con placas metálicas parte de los buses de transporte público y de dotar a los choferes de chalecos antibalas, como lo viene haciendo la empresa de transportes Virgen de la Puerta S. A. (Vipusa), demuestran que los esfuerzos del Estado, así como de la Policía “no están dando resultados”, señaló el director de la Cámara Internacional de Transporte, Martín Ojeda.

Aunque este esfuerzo es una decisión empresarial privada, Ojeda consideró que han tomado la medida debido a que “el índice criminal no baja y, al contrario, se incrementa”, lo que se condice, además, con el aumento de denuncias por extorsión en el país y la alta tasa de homicidios, que suman 2086 según el Sistema de Información de Defunciones (Sinadef).

“Es algo inédito porque nunca se ha visto que este punto de inseguridad se vea en el transporte a nivel mundial. Ya está reconociéndose que tenemos que blindar los carros (...) es inaudito”, opinó a OJO.

PROBLEMAS. Ojeda señaló que la criminalidad agresiva contra los transportistas no solo es un problema que afecta al conductor, sino que también perjudica a los pasajeros, como se ha visto en hechos de violencia que han dejado a usuarios heridos e incluso les han causado la muerte.

“Solo se está apostando, en buena hora también, por la seguridad del conductor, pero esto no va a garantizar la seguridad de todos los que están en el bus”, refirió.

Respecto a las medidas anunciadas por el gobierno de José Jerí, como el despliegue de policías vestidos de civil en buses para combatir la extorsión, Ojeda sostuvo que aunque se han visto en algunas unidades este despliegue, “no se dan abasto”.

“Estamos hablando de cerca de 22 mil 500 unidades del ámbito formal, entonces es imposible”, refirió. “No consideramos que sea una salida. Lo que se debe hacer es desactivar las bandas criminales y mejorar la investigación policial”, anotó.

73 choferes fallecieron entre enero y noviembre por ataques armados, según la Fiscalía.

OJO AL DATO. El gremio de Ojeda se reunió ayer con la PCM para abordar tareas pendientes y el martes dialogarán con los tres poderes del Estado.