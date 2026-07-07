Mesa Redonda ya se viste de rojo y blanco y las ventas de productos para celebrar el mes patrio empiezan a despegar. Banderas y escarapelas de todos los tamaños, ponchos blanquirrojos, banderines, cadenetas y otros artículos de Fiestas Patrias están teniendo mayor demanda, según los comerciantes de la cuadra siete del jirón Cusco, en el Cercado de Lima.

“Poco a poco está aumentando el número de compradores que llegan a esta zona comercial. Llevan al por mayor y menor”, señaló una vendedora, quien espera que la clientela aumente conforme se acerquen actividades de colegios e instituciones como desfiles o ceremonias oficiales, y las fechas centrales de celebración: el 28 y 29 de julio.

En las tiendas se pueden ver banderas pequeñas para oficinas y las más grandes que se colocan en los hogares. “Las de mano salen desde 5 soles la docena, las medianas están 30 soles y las más grandes llegan a 45 soles”, señaló uno de los comerciantes. El precio se incrementa si llevan el escudo nacional.

También salen escarapelas de uso personal y gigantes que se usan para decorar colegios u otros establecimientos, y llegan a costar 50 soles la unidad. Otros productos que llevan son las cadenetas y adornos como el escudo nacional, que se colocan en restaurantes, bares y diferentes locales.

Para los escolares, quienes participan en desfiles, los padres de familia llevan ponchos desde los 10 soles, guantes blancos, boinas rojas y blancas, y lazos blanquirrojos.

Modo mundial continúa en tiendas

Mientras las ventas por Fiestas Patrias calientan, la fiebre del Mundial continúa y ha llegado a las celebraciones de cumpleaños y bodas. En locales de Mesa Redonda, continúan vendiéndose artículos decorativos para fiestas temáticas en modo mundial, como por ejemplo cadenetas de futbolistas reconocidos, entre ellos Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Erling Haaland.

También hay globos de las camisetas de Argentina, Brasil y Colombia, y hasta piñatas de pelota o de todas las banderas de los países que participan en este torneo internacional, que acaba el próximo 19 de julio.

Además, las empresas que realizan el servicio de “hora loca”, momento de las celebraciones donde se combina música, accesorios coloridos y dinámicas grupales, tienen esta temática en la que salen personas disfrazadas de los ídolos del Mundial y hacen bailar a los asistentes de estos eventos.

OJO AL DATO. En años anteriores, las Fiestas Patrias generaron un movimiento económico de alrededor de $200 millones.

Aumenta número de compradores en la zona comercial del Cercado de Lima.

Comerciantes señalan que cada vez hay mayor demanda de productos.

GRECIA LLANOS

grecia.llanos@prensmart.pe

Tiendas aún aprovechan el desarrollo del Mundial.

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