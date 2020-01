Una joven identificada como Natalie denunció haber sido discriminada en una de las estaciones del Metropolitano por parte de un agente de seguridad. El motivo: haberse besado con su novia en la Estación Central.

En el video que ella misma registró se le escucha a la seguridad decirle lo siguiente: ''No pueden estar besándose en un lugar público, no pueden estar besándose en un lugar donde hay niños. Tienen que dar el ejemplo''.

Tras lo ocurrido, la joven explicó lo sucedido: “Yo había acompañado a mi novia a que tome el Metropolitano, por ahí le estaba dando un beso, cuando de pronto se acerca este señor y de manera prepotente me dice que lo que hacía estaba mal”.

“No es justo que alguien sea heterosexual te trate de una manera tan agresiva y diciéndote qué puedes hacer en un espacio público. No me ha pasado antes y pensé que tampoco me iba a pasar, menos en el Metropolitano”, agregó.

Tras lo ocurrido, Protansporte se pronunció a través de una comunicado donde rechazaba cualquier tipo de discriminación. ''La comuna limeña rechaza tajantemente todo acto de discriminación. Se ha iniciado una investigación profunda para establecer las responsabilidades y sanciones que correspondan''.

