Se enamoró de los libros a los 12 años, luego de leer la saga de Crepúsculo por una recomendación de su padre. Actualmente, Mía Villafranqui Rosas (24) comparte reseñas y recomendaciones de sus libros favoritos en su cuenta de Instagram bajo el usuario de @fearles.reader y se ha convertido en una de las bookstagramer más queridas por los apasionados de la lectura.

Diario Ojo conversó con ella y nos cuenta cómo ha sido su proceso difundiendo el gusto por la lectura en las redes sociales y los grandes momentos que esto le ha traído a su vida.

¿Cómo así te animas a compartir tu pasión por los libros en Instagram?.

Mientras estaba en casa por la pandemia, vi que en otros países algunas personas compartían su gusto por la lectura en Instagram y lo quise intentar. Fui creciendo de a poquitos y ahora tengo una comunidad en la que todos son súper amables. Además he conocido a personas de otros países con el mismo amor por los libros. Realmente, me gusta mucho hablar de lo que leo y no lo siento como un peso.

¿Cómo está el mercado del bookstagram en el Perú?

Definitivamente en la pandemia ha crecido más. El estar en casa ha hecho que muchos saquen proyectos personales de lo que les gusta.

¿Qué ha sido lo más bonito de ingresar a este mundo digital?

Bueno, me está dando grandes oportunidades. Por ejemplo, hace unos días tuve un conversatorio en la Feria Internacional de Libro y fueron más de 100 personas. Nunca pensé que pasaría algo así. Por otro lado, también se siente bonito que te escriban para decir que se animaron a leer lo que yo les recomendé y les gustó.

¿Por qué crees que algunas personas no les gusta leer?

Creo que es porque no han encontrado algo que realmente les guste. Por ejemplo, he leído algunos libros de literatura clásica y me han gustado, pero no me enamoran. Probablemente, si solo hubiera conocido de esos, nunca me hubiera enamorado de la lectura. Por eso es importante que las personas conozcan de la gran variedad de libros que existen y no se dejen guiar por uno que leyeron en el colegio.

Se dice mucho que los jóvenes de ahora no leen, ¿Qué tienes que decir al respecto?

A través de lo que veo en mi cuenta, decir que los jóvenes no leen es un gran estigma. Ellos sí leen y bastante.

¿Qué le han aportado los libros a tu vida?

Sin duda, me ha ayudado a ganar mucha más confianza en mi misma y en las cosas que hago. Son mágicos.

OJO AL DATO:

24.6 mil seguidores ha logrado obtener en su cuenta de Instagram (@fearles.reader)

EVENTO:

La comunicadora de profesión estará en un conversatorio con la autora Chloe Gong, este viernes 05 de agosto a las 3: 00 p. m. en la Feria Internacional de Libro para hablar sobre retelling en la fantasía juvenil y adulta.

TE PUEDE INTERESAR:

“Emprendelandia”: Joven de 23 años la rompe en Tik Tok enseñando a importar de China y EE.UU.

Daniel Bonifaz, creador digital: “Un emprendedor tiene que aprender a vivir con miedo” | ENTREVISTA