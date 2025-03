Un milagro en altamar protagonizó el pescador peruano Máximo Napa Castro, quien estuvo desaparecido 95 días en el mar, tras partir desde Nazca, en Ica, y fue hallado con vida por una embarcación en el litoral de Ecuador el último 11 de marzo.

En una emotiva videollamada, el hombre conocido como “Gatón” pudo volver a comunicarse con sus familiares, entre ellos su madre, quienes nunca perdieron las esperanzas de hallarlo a salvo y lloraron de emoción al verlo nuevamente.

Las lágrimas también caían sobre el enflaquecido rostro del pescador, cuya historia de sobrevivencia comenzó el 7 de diciembre del 2024 cuando desde el distrito de Marcona se hizo a la mar en su embarcación artesanal “Gatón 2″, como acostumbraba.

“Gracias a Dios que estás con nosotros. Tranquilo nomás hijito, ya vas a estar con nosotros. Yo te voy a cuidar hasta que te recuperes hijito”, se le escucha decir a su madre Elena Castro.

PERDIDO. Aunque primero mantenía comunicación con su familia, al décimo día de estar en altamar no hubo más contacto con él. Sus hijos Inés y Eder empezaron su búsqueda con autoridades marítimas y difundieron su desaparición, pero no obtenían ningún resultado.

Mientras esto sucedía en tierra, en altamar, Máximo trataba de sobrevivir con los limitados recursos que tenía en su bote y que fueron escaseando conforme pasaban más días.

“He sobrevivido gracias a la lluvia y he estado cocinando en leña casi un mes en mi bote. Me hacía mi arrocito... Hace 15 días no llovía, 15 días que no tomaba agua ni comía”, relató tras ser rescatado y puesto a buen recaudo por pescadores ecuatorianos.

“Me encontró una tripulación hermosa, sensacional. Parecían mi familia. Llegué sin poder caminar”, contó el pescador, quien fue hallado con extrema debilidad, deshidratado, y con insolación grave. “Solo Dios pudo hacerlo. Nunca dejen de creer en Dios. Me ha dado una segunda oportunidad”, agregó.

Sus familiares ahora piden a la Cancillería apoyo para que Máximo pueda retornar a Perú, donde todos lo esperan con ansias para volver a abrazarlo.

OJO AL DATO. La hija de Máximo, Inés Napa, detalló que su padre fue encontrado a 680 millas por una lancha atunera.

15 días pasó el pescador sin beber agua, porque no llovía.