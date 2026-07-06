Millones de personas aprovecharán el feriado largo por Fiestas Patrias para hacer maletas y viajar a distintos destinos del país, en familia, en pareja o con amigos.

En ese contexto, la plataforma “Y Tú Qué Planes”, de Promperú, lanzó una selección de más de 70 ofertas especiales para recorrer distintos lugares, con paquetes y excursiones desde S/45, pensados para todos los bolsillos.

Las promociones de empresas turísticas formales incluyen desde paseos de un día hasta paquetes de varios días con experiencias de naturaleza, aventura, cultura y gastronomía.

Los precios van desde S/45 hasta S/1270, y hay descuentos de entre 10 % y 40 % en tours, hospedajes y programas turísticos.

Entre los destinos recomendados, en que destacan los del norte del país, que son los preferidos, destacan Piura, donde los visitantes podrán disfrutar del avistamiento de ballenas. También figuran las pozas de Ruqruqa en Ayacucho y los circuitos por Tarma, en Junín.

Para quienes buscan viajes más extensos, sobresalen los paisajes ancestrales de Cajamarca y Arequipa, así como los atractivos de Amazonas y Puno.

CONSEJOS. Ante la alta demanda que se registra en julio, Promperú recomendó a los viajeros organizar su escapada con anticipación y reservar cuanto antes el hospedaje, el transporte y las actividades turísticas.

Otro aspecto clave es revisar las condiciones climáticas del lugar que se visitará debido a los cambios de temperatura que se presentan en varias regiones del país por el fenómeno de El Niño.

OJO AL DATO. En el 2025, el feriado largo por Fiestas Patrias movilizó a 1.88 millones de turistas en todo el territorio nacional.