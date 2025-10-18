Con el objetivo de visibilizar la problemática que enfrentan las comisarías y fortalecer el trabajo conjunto con la Policía Nacional del Perú (PNP), la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Sandra Gutiérrez, realizó una visita inopinada a la Comisaría de Familia de Independencia y al Centro de Emergencia Mujer y Familia – Comisaría Independencia.

Durante el recorrido, la ministra destacó la labor de la PNP en la atención de casos de violencia familiar y la necesidad de mejorar las condiciones de infraestructura, mobiliario, uniformes, comedores y servicios higiénicos, entre otros aspectos, para fortalecer la atención a la ciudadanía.

“Siguiendo la indicación de nuestro presidente José Jerí Oré, hemos llegado a la Comisaría de Familia y al Centro de Emergencia Mujer y Familia de Independencia con la finalidad de visibilizar la problemática que afronta nuestra Policía Nacional del Perú en materia de infraestructura y condiciones de trabajo”, señaló la ministra Gutiérrez.

La titular del MIMP reafirmó que desde el sector se continuará trabajando articuladamente con la Policía Nacional para mejorar los servicios de atención y protección a las personas en situación de vulnerabilidad, fortaleciendo así la seguridad ciudadana y la lucha contra la violencia.

Finalmente, la ministra resaltó que estas acciones se desarrollan en el marco de la política de diálogo y puertas abiertas promovida por el Gobierno del Perú, que busca escuchar y atender de manera directa las necesidades de las instituciones y de la población.