El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) inició la segunda fase de los trabajos de topografía y levantamiento de información social correspondientes a la Etapa II del Proyecto Integral de Agua Potable y Alcantarillado (PIAA) Juliaca, megaobra que, en su totalidad, transformará la vida de más de 370 mil habitantes de la región Puno.

Las labores iniciaron en las urbanizaciones Taparachi (salida a Cusco) y Horacio Zevallos (salida a Puno). En esta segunda fase serán inspeccionadas 31 urbanizaciones de un total de 87 que serán beneficiadas tras la culminación de las obras civiles de la Etapa II del proyecto.

“Prometimos impulsar el PIAA y lo estamos cumpliendo. Es una obra importante para la región y para el Perú, que nos permitirá reducir notablemente la brecha en agua potable y saneamiento”, destacó el ministro Wilder Sifuentes Quilcate.

Al cierre de la primera fase se logró verificar el estado de 17 506 viviendas e iniciar trabajos de saneamiento en las zonas conocidas como Santa Ana, en la salida a Arequipa, y Cincuentenario Cancollani, San Pablo y San Paulino, en la salida a Lampa.

Además, actualmente se vienen ejecutando intervenciones de excavación, instalación de tubería de agua potable, rellenos de zanjas, pruebas hidráulicas y colocación de buzones para el sistema de alcantarillado en las urbanizaciones de las salidas a Lampa y Arequipa.

Etapa II

La Etapa II del PIAA Juliaca comprende la instalación de más de 25 mil conexiones domiciliarias de agua potable, 4,8 km de líneas de aducción, 2,4 km de redes primarias y 94 km de redes secundarias. Asimismo, se construirá un nuevo reservorio de agua potable y se optimizará el sistema existente. En alcantarillado, se implementarán 6359 conexiones, 6 km de colectores primarios, 26 km de colectores secundarios y la renovación de 35 km de colectores secundarios.

Dato

El megaproyecto PIAA Juliaca impactará de manera positiva en 217 urbanizaciones de los distritos de Juliaca y San Miguel, brindando bienestar, seguridad y oportunidades de desarrollo para las familias beneficiarias.