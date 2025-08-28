Ante la ola de amenazas extorsivas contra más de 450 colegios a nivel nacional, el Ministerio del Interior (Mininter) anunció que reforzará la seguridad en los centros educativos. El caso de “Amador” –nombre ficticio de un director escolar de Comas– refleja la gravedad de la situación: recibió mensajes de la banda “Los Injertos del Cono Norte”, quienes le exigieron 20 mil soles bajo amenaza de atentar contra su vida, la de los docentes y sus alumnos.

El presidente de la Asociación Nacional de Colegios Privados del Perú (Anacopri), Guido Quintanilla, informó que solo entre febrero y abril de este año se han reportado más de 450 instituciones extorsionadas, superando las cifras del 2024, cuando se registraron hasta 320 casos. Esta situación ha obligado a algunos colegios a optar por clases virtuales como medida de protección, aunque no todos los estudiantes cuentan con los recursos tecnológicos para seguirlas.

Tras meses de insistencia, el ministro del Interior, Carlos Malaver, se reunió con Anacopri y anunció nuevas medidas, como la implementación de cuadernos de control policial, mayor coordinación con las autoridades educativas y capacitaciones virtuales para prevenir y denunciar este tipo de delitos. Asimismo, se planteó la instalación de cámaras de seguridad en las comisarías para monitorear colegios en tiempo real.

Padres y especialistas advierten que los colegios deberían ser espacios seguros para el aprendizaje, pero hoy enfrentan una creciente amenaza por la presencia de mafias y grupos delictivos. “Este alarmante repunte de la violencia afecta directamente la vida de niños y jóvenes, así como de profesores y directores que son víctimas de amenazas y extorsiones”, señaló el exdirector de la PNP, Eduardo Pérez Rocha.