El ministro de Salud, Hernán Condori, volvió a minimizar los cuestionamientos en su contra por promocionar supuestos beneficios del agua arracimada en sus redes sociales antes de asumir el cargo, y volvió a darle crédito a esta sustancia basado en bibliografía que, según dijo, encontró en Google.

“Me lo presentaron el producto, entré a Google, investigué, hay bibliografía. Es un tipo de agua que puede ingresar con mayor facilidad a través de la membrana celular”, respondió al ser consultado sobre el tema durante su presentación ante la Comisión de Salud y Población del Parlamento, que preside el legislador Hitler Saavedra (Somos Perú).

Condori reiteró además que no recetó dicho producto a sus pacientes. “Mi persona no ha hecho ninguna publicación, pueden verificar en mi Facebook, sencillamente ha sido un tema muy familiar y se ha filtrado esa publicación, mi persona nunca ha recetado ese producto, tampoco he vendido ni he dado a ningún paciente”, subrayó.

Condori se presenta ante la Comisión de Salud y Población del Parlamento, que preside el legislador Hitler Saavedra (Somos Perú).

Cabe señalar que anoche el legislador oficialista Waldemar Cerrón afirmó en una entrevista a RPP que Condori ya no vende dicha sustancia.

“Tengo entendido que ya no vende (agua arracimada), porque ese producto está producido hace años, ahora el ministro ya no vende”, manifestó.

El video donde Condori hablaba de las 'bondades' del agua arracimada ya no se encuentra en Facebook. El doctor Elmer Huerta ha dicho que esta sustancia no ha sido evaluada ni regulada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), tal como lo afirmó Condori una vez que asumió el cargo.

“Mi sello no dice ginecólogo”

En otro momento Condori se refirió a las acusaciones por ejercer una especialidad que no tiene. “Yo soy médico general, nunca he dicho que soy ginecólogo. Mi esposa es obstetra. Mi consultorio es médico-obstétrico. En ningún momento dice mi sello ‘ginecólogo’, todo Chanchamayo sabe que soy médico general, nunca me he ofertado como ginecólogo”, señaló.

También dijo que esta a la espera de lo que resuelva el Ministerio Público sobre una denuncia por presuntos cobros indebidos en la Red de Salud de Chanchamayo, donde trabajó anteriormente.

“En 2019 se hace un concurso CAS, hubo quejas de los participantes, pagaron un monto para comprar materiales y actualmente ese monto está actualmente bajo custodia de su CAFAE, no ingresó a la cuenta personal de nadie. Ya he dado mi manifiesto a la fiscalía, estoy a la espera de que se pronuncie”, respondió.

Condori presenta ante este grupo de trabajo los lineamientos de su gestión. Al respecto, dijo que esta garantizada la continuidad de los equipos técnicos del Ministerio de Salud, y del proceso de vacunación contra el COVID-19.

El decano del Colegio Médico del Perú (CMP), Raúl Urquizo, anunció la semana pasada que el gremio está exigiendo la renuncia inmediata de Condori, por no tener las competencias mínimas para ocupar y desempeñarse en el cargo, como diagnosticar el cáncer de cuello uterino en un minuto en su consultorio de Chanchamayo, en Junín.

A esto se suma la contratación de un médico veterinario como asesor del titular de salud, quien ayer fue respaldado por el presidente Pedro Castillo. El mandatario refirió que viene de la chacra y conoce de cerca las necesidades de la población. También el primer ministro Aníbal Torres dijo que Condori no tiene sentencia ni acusación de la fiscalía.

