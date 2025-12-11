El titular del Interior, Vicente Tiburcio, anunció ayer que se reforzarán la vigilancia y los controles en las fronteras, a la vez que advirtió a los migrantes irregulares que ellos “ya no tienen espacio” en el Perú y se les impedirá ingresar al país.

Durante un operativo de la Policía en Villa El Salvador, donde se verificó la situación migratoria de decenas de extranjeros, recalcó que se intensificarán los operativos de control en diversas regiones.

Explicó que la ampliación de operativos y del estado de emergencia se dan para reforzar el control migratorio y evitar el ingreso de más extranjeros indocumentados.

Provincias

“Aquellas personas que siempre venimos detectando, que se encuentren en forma irregular, ya no tienen espacio para estar aquí en nuestro territorio peruano. Tenemos seis provincias y 28 distritos en toda la parte fronteriza (de Amazonas, Cajamarca, Madre de Dios, Piura, Puno y Ucayali) que se ha declarado el estado de emergencia”, refirió.

Destacó que se intensificarán los operativos de control migratorio contra extranjeros indocumentados en regiones e insistió en que “las personas que se encuentren de forma irregular no tienen espacio en el territorio peruano”.

Verificación

“Tenemos que seguir haciendo las verificaciones, intervenciones, registros de todo lo que las personas que están transitando, tanto de vehículos [como] de personas”, puntualizó.

El ministro estuvo acompañado por el canciller Hugo de Zela y el jefe de la Región Policial Lima, general PNP Enrique Monroy.

“Estamos actuando en todo Lima, esta vez en Lima Sur, con una estrategia coordinada. La seguridad requiere que todas las instituciones trabajen juntas y con presencia real en la calle. Esta es la instrucción del Gobierno: proteger a las familias y recuperar el orden público”, enfatizó Tiburcio.

También en Lima

Adelantó que los operativos continuarán durante la semana en diversos distritos de Lima, fortaleciendo la prevención, el control de identidad y la lucha contra el crimen organizado.

"A quienes se encuentren en situación irregular los pondremos a disposición de Migraciones", advirtió el ministro del Interior.