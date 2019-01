Ministro del Interior se pronuncia tras ratificación de prisión preventiva de suboficial PNP (VIDEO)

Hoy en horas de la tarde se ratificó la prisión preventiva del suboficial PNP Elvis Miranda y Carlos Morán, ministro del Interior se pronunció mediante una conferencia de prensa.

Calificó de "absolutamente injusta" la ratificación de la prisión preventiva. "No vamos a ceder hasta lograr la libertad del suboficial Miranda", declaró como en el primer día que lo procesaron.

"Cada día que pasa, es un día más de ignominia para la división policial que yo hoy represento y me siento uno más como policía", declaró fuertemente su posición.

"No vamos a rendirnos ante jueces y fiscales que no están a la altura de las circusntancias. Basta ya de abuso contra la policía. Esta gestión no lo va a permitir", aseguró.

