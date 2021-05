¡Fuertes declaraciones! La periodista Mónica Delta no dudó en responderle a Segundo Montalvo, virtual congresista electo por el partido Perú Libre, que lidera el candidato a la presidencia del Perú, Pedro Castillo.

“Solamente les falta decir a estos corruptos que si tienes a dos mujeres, te van a quitar a una mujer. Eso les falta señores, por eso les pido al pueblo peruano confianza”, dijo el congresista durante su campaña.

Frente a estas declaraciones, la conductora de Latina TV le hizo una fuerte aclaración al congresista electo y mencionó que las comparaciones machistas no nos llevarán a nada bueno.

“A ver, hay que decirle al señor candidato virtual que las mujeres no somos objetos, no somos producto, no se trata de dos o tres, o cuatro o cinco, se trata de que la mujer tiene el lugar que le corresponde y eso estamos esperando de cualquier político. Eso debemos decirlo para evitar estos afanes a veces y analogías machistas que no nos conducen a nada bueno”, dijo tajantemente.

Castillo y Cerrón que dicen a esto? pic.twitter.com/0MI4UwcLcz — Ignacio (@97_mih) May 4, 2021

