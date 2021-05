¡INDIGNADA! Gigi Mitre anunció este lunes 3 de mayo, que votará en la segunda vuelta electoral por la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. La conductora de TV utilizó unos minutos de su programa para cuestionar duramente la candidatura del aspirante presidencial Pedro Castillo.

“Me voy a tomar un gravol y voy a votar por Keiko. Y no me importa lo que me digan”, comenzó diciendo.

En esa línea, la presentadora de ‘Amor y Fuego’ señaló que el modelo económico que ofrece el líder del ‘lapicito’ “no ha servido en ninguna parte del mundo”.

“La economía cerrada en ninguna parte del mundo ha funcionado, ha sido fracaso tras fracaso. (…) ¿Cuál es su equipo técnico, señor Castillo? ¿Qué tanto oculta si está tan capacitado?”, cuestionó Mitre.

Gigi reprochó también la amenaza del aspirante a la presidencia por Perú Libre acerca de que las empresas transnacionales tienen las horas contadas en el Perú en un eventual gobierno suyo.

“¿Con qué le va a dar trabajo a la gente si ni siquiera puede hacer una multiplicación? (…) ¿Cómo es posible que un candidato presidencial, que es maestro, no sepa qué es monopolio? No me interesa que me odien, que me digan lo que quieran, total, no tengo nada que perder: a Keiko le dije desgraciada en su cara”, fustigo la conductora de televisión.

“No le tenemos miedo, señor Castillo, parado y sin polo. ¡No a la dictadura, viva la democracia y viva el Perú!”, sentenció.

