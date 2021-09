Crudo testimonio. Salieron a la luz algunos extractos de las declaraciones que los cinco vigilantes implicados en la muerte de Alex Gensollen Vera Tudela brindaron a la Policía. La muerte del ciudadano ocurrió el pasado 14 de setiembre en la tienda Oechsle del Centro Comercial Real Plaza Primavera, en San Borja.

“Vi a una persona de la empresa ISEG que estaba sentado encima del occiso (Alex Gensollen Vera Tudela), lo golpeaba con puñetes en las costillas”.

“Un personal de Liderman se encargaba de sostener la parte de la cabeza (de la víctima) con el pie”.

“Otro compañero de Liderman sujetó con su zapato la cabeza, después el chico se estaba poniendo morado”.

“Yo amarré las manos de las muñecas al sujeto y lo hice con un pasador, pero no estaban ajustadas”.

“Procedí a sentarme en su trasero hasta que vengan los primeros auxilios”.

Cámaras de seguridad captaron el ingreso de Gensollen al centro comercial donde perdió la vida Cámaras de seguridad del centro comercial Real Plaza en San Borja captaron el ingreso de Alex Gensollen al establecimiento donde perdió la vida. En el video se observa que la víctima no llevaba mascarilla y un agente de seguridad le niega el ingreso a la tienda. (Fuente: Latina TV)

El sábado último, el juez Piero Lázaro Motta, del Vigésimo Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, dictó seis meses de prisión preventiva contra los agentes de seguridad Snayder Wilfredo Quezada Contreras (22), Darwing Kennit Sánchez Uvaqui (19), y Luis Iván Carbajal Cancino (19), quienes pertenecían a la empresa de seguridad ISEG que prestaba servicios a la tienda Oechsle, y Luis Jimmy Carbonel Sánchez (43) y Alexis Melgarejo Cullanco (22), de la empresa Liderman y brindaba seguridad al Centro Comercial Real Plaza Primavera.

Exceso de fuerza

Los directores de operaciones de las empresas de seguridad Liderman, Tuvia Balon, y de ISEG, Gonzalo Isasi, coincidieron en señalar que los agentes no habrían seguido los protocolos de seguridad y que hubo un exceso de fuerza, según declararon en Latina.

Balon sostuvo que “hubo una ruptura de varios protocolos y por lo tanto Liderman se hace responsable de todo el evento. Nosotros preparamos al personal justamente para evitar a una persona fallecida en nuestras instalaciones”.

Un joven de 38 años salió a comprar a un conocido Centro Comercial y no volvió más a casa, según la necropsia del cuerpo sufrió de un edema pulmonar y cerebral además aseguran que en dicho Centro Comercial buscarlo reducirlo. (Fuente: Latina TV)

“Nosotros estamos a cargo de las áreas comunes. Nuestro agente Vicente Oliva tomó contacto con la persona que entró, lamentablemente de manera violenta y sin mascarilla. Eso es lo que activó el plan de emergencia. Hubo una comunicación por la radio”, sostuvo el funcionario.

Por su parte Isasi mencionó que Gensollen Vera Tudela ingresó a la tienda a las 9:53 p.m. cuando la puerta estaba semi abierta. “Durante los diez minutos que transcurre dentro de la tienda, el señor no se dirigió a comprar zapatillas, como se menciona, sino que va primero a un lineal de cajas. No sabemos qué quería hacer ahí. Personal de seguridad lo busca para pedirle que se retire. El señor vuelve a correr hacia la trastienda, una zona no autorizada para el público. Se le invita a salir de acuerdo al protocolo. En las imágenes se ve que es acompañado hacia la puerta por un agente, pero decide no salir e ingresa nuevamente a la tienda”, precisó.

“Tenemos a una persona muerta y asumimos la responsabilidad de este hecho hasta donde nos alcance. Hacemos un mea culpa. Hubo un exceso de fuerza de manera desproporcionada”, sostuvo.

De acuerdo a las cámaras de seguridad del referido centro comercial, el martes 14 de setiembre, a las 9:45 p.m., Alex Gensollen Vera Tudela (38), quien no llevaba mascarilla, ingresó apresurado con una bolsa de pan en su brazo izquierdo, se mostraba desorientado y tenía un comportamiento extraño. Solo minutos después murió dentro de la tienda Oechsle luego que cinco agentes de seguridad lo redujeron. En esta nota conozca cuál fue la versión de cada uno de los involucrados que hoy cumplen prisión preventiva.

Familiares del joven Alex Gensollen Vera Tudela, quien falleció en circunstancias extrañas en el centro comercial Real Plaza Primavera, en el distrito de San Borja, afirmaron que las cámaras de seguridad del lugar revelaron la agresión a la víctima. (Fuente: Latina TV)

“Le presionaba la cabeza con su pie”

El vigilante Luis Carbajal Cansino (19), de la empresa ISEG, estudió enfermería y se ha visto envuelto en el caso tras acercarse la noche de la intervención a reanimar a Alex Gensollen. Durante el relato de los hechos dijo que “solo observó a su compañero Darwing (Darwing Kennit Sánchez Uvaqui), que se localizaba en la parte de la cintura del occiso y mi compañero Snayder (Snayder Wilfredo Quezada Contreras) se encontraba en la parte de las piernas acompañado de uno de Liderman (agente), del cual desconozco su nombre”.

“El otro compañero, también de Liderman, que tampoco conozco su nombre, del Real Plaza Primavera, fue el que ató de las muñecas y tobillos además de presionarle la cabeza con su pie al occiso. Cabe indicar que mi única participación fue la de dar RCP (Reanimación Cardiopulmonar)”, declaró.

Un grupo de personas realizó una protesta en la puerta de Real Plaza Primavera a fin de exigir justicia por el confuso fallecimiento de Alex Gensollen.

“Amarré las manos al sujeto”

Luis Jimmy Carbonel Sánchez (43), quien trabajaba para la empresa Liderman, contó durante el interrogatorio policial que “con mi compañero Melgarejo nos dirigimos a apoyar a los compañeros de ISEG que estaban en la zona de calzado con una persona intervenida. Uno de ellos lo tenía cogido de la parte posterior y se produce un forcejeo y logra soltarse. (Vera Tudela) Coge a otro vigilante del cuello por lo que apoyé con mi compañero Melgarejo a que lo suelte”, dijo.

“Después, entre todos lo tumbamos, al suelo con la intención de que se calme. En un momento logra levantarnos a todos. Al intentar doblar el brazo derecho de un compañero de ISEG se sube en su espalda y se queda sentado en el lugar impidiéndole caminar. En ese momento escucho la voz de otro vigilante que pedía una soguilla para amarrarlo”, declaró.

Cuando los detectives le preguntan si él amarró a Alex Vera Tudela, Carbonel respondió “yo sí amarré las manos de las muñecas al sujeto y lo hice con un pasador, pero no estaban ajustadas”.

“Lo golpeaba (agente de ISEG) con puñetes en las costillas”

Por su parte, el agente particular Alexis Joel Melgarejo Cullanco (22), de la empresa Liderman, contó a los detectives que esa noche “lo echamos al piso con la intención de que se calmara, pero sin violencia. En eso trato de cogerlo de los pies para que no intente lesionarme y golpearnos a nosotros, pero tuve que poner mi pie cerca al suyo para evitar una patada”.

Cuando los policías le preguntaron quién fue la persona que agredió físicamente a la víctima, Melgarejo respondió “Vi a una persona de la empresa ISEG, el que estaba sentado encima del occiso, y lo golpeaba con puñetes en las costillas”.

“De diez a 15 minutos lo tuvimos reducido”

Snayder Wilfredo Quezada Contreras (22), quien brindaba seguridad a la tienda Oechsle relató “que uno de los de seguridad de Liderman menciona que sujetemos los brazos y piernas hasta que llegue el efectivo policial ya que el intervenido ponía resistencia. Uno de los de Liderman dijo que saquemos sus pasadores para sujetarlo de brazos y piernas. Nosotros no hicimos caso y nos quedamos callados y fue el mismo personal de Liderman quien amarró los brazos y piernas”.

“Yo, en ese momento, sostenía sus piernas para que no se moviera. Mi compañero Darwing sostenía la parte de la cadera y un personal de Liderman se encargaba de sostener la parte de la cabeza con el pie. En ese momento esperamos de 10 a 15 minutos sosteniendo mientras el joven seguía resistiéndose y de un momento a otro dejó de resistirse pensando que se había cansado. En eso lo volteamos y el personal de Liderman, que lo había amarrado, lo desató y de ahí llamamos a la señorita de primeros auxilios de la cual desconozco su nombre”, declaró durante el interrogatorio policial.

“Yo me senté en su trasero”

Darwing Kennit Uvanqui (19), también agente de seguridad de Oechsle, acudió a apoyar a sus compañeros y terminó involucrado en este penoso deceso. “Fui a apoyar a la intervención donde el sujeto cayó al suelo al tropezarse con las cajas de zapatillas. Yo lo sujeté de las manos a su cintura y mi compañero Snayder sujetó sus pies junto con un compañero de Liderman, que se llama Alexis y que portaba un chaleco verde. El otro compañero de Liderman lo sujetó con su zapato la cabeza. Después el chico se estaba poniendo morado y pidiendo que le soltara”.

En su testimonio precisa que el mismo agente que amarró a la víctima lo sostenía con su pie en la cabeza. “El mismo que le sujetó la cabeza con el zapato también le había amarrado las manos y pies. Él mismo dijo que trajeran las tijeras para cortar los pasadores con lo que había amarrado al intervenido. Después de desatarlo al sujeto, procedí a sentarme en su trasero hasta que vengan los de primeros auxilios. No pasó ni un minuto y llegaron. Me paré y volteamos al sujeto y la señorita de primeros auxilios le cortó con una tijera su polo que tenía puesto para proceder al RCP”.

Estos son extractos de las declaraciones que los cinco vigilantes brindaron durante el interrogatorio policial. Estos testimonios fueron leídos por el juez Piero Lázaro Motta durante la audiencia de prisión preventiva.

El magistrado precisó que “durante la visualización del video se ha podido observar que el personal se encontraba sobre el agraviado durante cinco minutos aproximadamente, no pudiendo determinar en las imágenes quién es la persona en esta acción”.

VIDEO RECOMENDADO

El lateral de la selección peruana fue víctima de actos racistas en la Liga Profesional Argentina causando la indignación de la prensa. Recuerdo los casos más sonados de discrimnación en el fútbo.