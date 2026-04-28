Con largas colas y una espera prolongada tienen que lidiar quienes acuden a la sede del Consorcio Vial Norte, en el jirón Flor de Arrayanes 361, en Comas, donde ahora se emiten licencias de conducir clase A para Lima Metropolitana tras un cambio en la normativa que busca la descentralización de servicios.

Esto ocurre desde el pasado 22 de abril, fecha en que la Municipalidad de Lima asumió formalmente competencias del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) como la emisión de brevetes físicos para nuevos conductores y trámites de revalidación, recategorización, duplicados y canje.

Según el gerente de Movilidad Urbana de la comuna limeña, Alberto Peralta, las demoras reportadas se originan por “intermitencias” de un sistema de más de 15 años de antigüedad. A esto se suma que el traspaso de funciones produjo que se acumularan los ciudadanos que habían realizado el trámite durante el fin de semana último.

“Ya se está nivelando y la cantidad de usuarios está bajando”, aseguró y adelantó que el municipio de Lima viene evaluando la implementación de nuevos centros habilitados para estos trámites.

TRÁMITE. La Municipalidad de Lima explicó que la persona que quiera tramitar su licencia primero debe aprobar su examen médico en un centro autorizado por el MTC.

Tras ello, podrá agendar su cita vía WhatsApp (935 783 562 / 905 438 484) o acudir de manera presencial al Circuito Vial Lima Norte S.A.C., donde rendirá el examen teórico y, posteriormente, la evaluación de habilidades de manejo. La atención es de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 5:30 de la tarde.

OJO AL DATO. Este trámite ya no se realiza en el jirón Orrego 1923 (Cercado de Lima), la avenida César Vallejo 603 (Lince), ni en los centros MAC.