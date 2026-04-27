El climaterio es la transición natural en la vida de la mujer donde disminuyen progresivamente los estrógenos. No es una enfermedad, es una etapa. Se divide en tres momentos:

PERINOPAUSIA. Suele empezar desde los 40 (a veces antes). El ciclo se vuelve irregular y aparecen señales como cambios de ánimo, alteraciones del sueño o primeros bochornos.

MENOPAUSIA. Se confirma cuando pasan 12 meses sin menstruación. Es un punto, no una etapa larga.

POSMENOPAUSIA. Etapa posterior a la menopausia confirmada. Predominan cambios metabólicos como mayor acumulación de grasa, pérdida de masa muscular y alteraciones en colesterol y glucosa.

Entender en qué etapa estás cambia todo, porque ya no se trata solo de “comer menos”; también se requiere ajustar la nutrición a un cuerpo que está funcionando distinto.