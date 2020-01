Una anciana de 85 años denunció que la cadena de farmacias Boticas y Salud no le paga el alquiler desde hace 5 años y se niega a cumplir la orden judicial de desalojo.

Según dijo Daría Bermudez a América Noticias, quien vive en el lugar desde hace 40 años, todo comenzó en octubre del 2010, cuando su esposo murió, ya que los hijos de este vendieron su parte a la empresa SherFarma.

“Sus hijos se aprovecharon de eso (...) no se esperaron, vendieron sus acciones, lo que les tocaba, calladitos, no me dijo nada”, contó la mujer

De acuerdo a su abogado. el local comercial, que está al frente de un hospital, en vez de llegar a un acuerdo con la señora, habrían acudido al camino “ilegal”.

“Sí, es ilegal porque no se cumplió con los requisitos”, indicó la defensa de Daría.

Pese a esta compra “ilegal”, cada mes la empresa continuaba pagando el alquiler hasta que la señora Daría se dio cuenta que ambos aparecían como dueños e inició un proceso llamado “retracto”, el cual ganó tras 3 años de batalla judicial. Incluso tuvo que conseguir 50 mil dólares para devolverle a SherFarma, ya que es lo que pagaron a sus hijastros.

“Cuando ganamos el juicio recogió su plata, los 50 mil dólares, y cómo hasta ahora no me entregan mi casa. Ya recogió mi plata, lo que pagó a mis hijastros y hasta ahora no quieren salir”, denunció la agraviada.

Sin embargo, en el año 2014, SherFarma firmó otro contrato de alquiler con Boticas y Salud, es decir, consigo misma, ya que pertenecen a la misma corporación.

Desde entonces la cadena de farmacias dejó de pagar. Pese a que la señora Daría ganó en todas las instancias en un nuevo juicio, no solo no se retiran sino que no le han pagado ni un sol.

Por su parte, el representante de la empresa indicó que “el tema está judicializado”.

Cabe resaltar que desde setiembre de 2019, la Corte Superior de Justicia del Callao declaró fundada la demanda de desalojo.

